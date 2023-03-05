Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Балахнин не уверен, что Карпин пригласит Дзюбу в сборную после хет-трика «Ростову»

close
100%
РИА Новости

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о настрое нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на матч против команды Валерия Карпина.

«Особый настрой на «Ростов»? Нет, не думаю. У него в принципе он есть. Ну, и на ростовчан он был хороший. Хотя даже скорее не на саму команду, а на Карпина. Я думаю, Дзюбу также задевали разговоры о том, что его уже списали со счетов.

Пригласит ли Карпин в сборную? Не уверен, потому что личные отношения влияют. Надо это убирать. Все в руках Дзюбы, даже не Карпина. Если Артем постоянно будет забивать, да еще помногу, то придется его вызывать», — передает слова Балахнина «Евро-футбол».

4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников». У «Ростова» отличился Николай Комличенко.

В конце марта сборная России проведет с Ираном товарищеский матч. В последнее время национальная команда ориентировалась на вызов молодых игроков.

Дзюба свой последний матч в составе сборной России провел на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова оценила противостояние «Ростова» и «Локомотива» с точки зрения борьбы Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть