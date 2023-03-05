Балахнин не уверен, что Карпин пригласит Дзюбу в сборную после хет-трика «Ростову»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о настрое нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы на матч против команды Валерия Карпина.

«Особый настрой на «Ростов»? Нет, не думаю. У него в принципе он есть. Ну, и на ростовчан он был хороший. Хотя даже скорее не на саму команду, а на Карпина. Я думаю, Дзюбу также задевали разговоры о том, что его уже списали со счетов.

Пригласит ли Карпин в сборную? Не уверен, потому что личные отношения влияют. Надо это убирать. Все в руках Дзюбы, даже не Карпина. Если Артем постоянно будет забивать, да еще помногу, то придется его вызывать», — передает слова Балахнина «Евро-футбол».

4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников». У «Ростова» отличился Николай Комличенко.

В конце марта сборная России проведет с Ираном товарищеский матч. В последнее время национальная команда ориентировалась на вызов молодых игроков.

Дзюба свой последний матч в составе сборной России провел на Евро-2020.

Ранее Зарема Салихова оценила противостояние «Ростова» и «Локомотива» с точки зрения борьбы Артема Дзюбы и Валерия Карпина.