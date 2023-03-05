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Зарема Салихова: Дзюба куражный, Карпин — нет, но мне все равно на обоих

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Global Look Press

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила противостояние «Ростова» и «Локомотива» с точки зрения борьбы Артема Дзюбы и Валерия Карпина.

«Если честно, мне все равно на них обоих. Они являются главными лицами российского футбола? Все просто: Дзюба куражный, Карпин — нет», — передает слова Салиховой «Рейтинг букмекеров».

4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников». У «Ростова» отличился Николай Комличенко.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. После объявления о переходе на заборе рядом с домашним стадионом команды появился баннер с нецензурной лексикой в адрес Дзюбы.

Несколько месяцев форвард находился без команды. С августа 2022 года он выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор». 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что «Локомотив» с Дзюбой не просто останется в РПЛ, а расцветет.

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