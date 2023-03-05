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Терещенко заявил, что голы Овечкина «Вашингтону» важнее попадания в плей-офф НХЛ

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Reuters

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» больше сосредоточен на погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки, нежели на выходе в плей-офф лиги.

«Волей‑неволей, но в «Вашингтоне» много думают о том, чтобы Овечкин шайбы забрасывал. Все остальное на втором плане. Они отказались от Орлова. Не смогли договориться с ним о контракте. А вы посмотрите, как Дмитрий сейчас за «Бостон» играет, он в прекрасной форме.

Как «Вашингтон» играл раньше и как сейчас — это разные полюса. Выйти в плей‑офф в этом году «Кэпиталз» будет очень тяжело», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

Овечкин оформил дубль и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе Шаркс», в котором «Вашингтон» одержал победу со счетом 8:3.

Теперь на счету 37-летнего россиянина 815 шайб за карьеру в НХЛ. Он занимает второе место в истории лиги по количеству голов, уступая только Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. До повторения результата легендарного канадца осталось 79 голов.

Ранее известный хоккейный функционер Андрей Сафронов, работавший в качестве генерального директора ХК МВД, московского «Динамо», а также генеральным менеджером сборной России, рассказал о перспективах «Вашингтон Кэпиталз» в ближайшие сезоны.

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Хоккей. НХЛ
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