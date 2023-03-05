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Созин заявил, что хет-трик Дзюбы не сыграет роли в возвращении игрока в сборную России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном вызове нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после хет-трика в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Сейчас Дзюба просто на коне! Теперь при любом раскладе может сказать: «Я не знаю, забил три, но меня не берут в сборную». Сейчас инициатива в руках Дзюбы, и он ее не отпустит.

С такими «крепкими органами», как у Карпина, он просто на вопрос, почему не берете Дзюбу может ответить: «Я не помню, кому он забил три гола». Поэтому это ничего не значит, что он три мяча забил «Ростову», — передает слова Созина Vprognoze.ru.

Для Дзюбы голы «Ростову» стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ростов» с 35 очками идет третьим.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин, комментируя нашумевшее интервью нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, в котором он назвал команду с берегов Невы коллективом из Бразилии, заявил, что бывший форвард петербургского клуба ему несимпатичен как человек.

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Футбол. Чемпионат России
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