Ветеран сборной СССР Пономарев жестко раскритиковал Карпина за работу в «Ростове»

Ветеран сборной СССР раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за работу специалиста с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

4 марта «Ростов» дома потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3 в матче 18-го тура РПЛ.

«У «Ростова» безобразная оборона. И вообще у Карпина команда никакая! Во что они играют?! Так что в поражении ничего удивительного нет.

Видно, что плохо с физикой, класса нет совсем. Нет взаимодействия, понимания игры. Бегают ребята как во дворе, как получится — и никакой тактики. И это тренер сборной! Не может поставить игру у себя в «Ростове», — передает слова Пономарева «Матч ТВ».

В прошедшей игре хет-трик в составе «Локомотива» оформил нападающий Артем Дзюба. Для форварда эти голы стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ростов» с 35 очками идет третьим.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал домашнее поражение своей команды от московского «Локомотива» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги.