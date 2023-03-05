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Медведев рассказал, какие эмоции принесла ему третья победа подряд на турнирах АТР

Медведев заявил, что радость от третьей победы подряд на турнирах АТР не притупилась

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Amr Alfiky/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, испытывает ли он все те же радостные эмоции, выигрывая третий турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) подряд.

«Три титула подряд не притупляют радость, не выхолащивают. Наоборот, каждый следующий турнир даже еще более радостный, потому что ты на предыдущем чувствуешь эту радость — хочется ее повторить. И это непросто сделать. Когда получается, то только больше радости испытываешь», — сказал Медведев в интервью «Чемпионат.com».

4 марта в финале турнира в Дубае Медведев одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее известная российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.

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