Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на исход матча красно-белых с екатеринбургским «Уралом» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 4 марта в Москве, завершился со счетом 2:2. В концовке встречи главный судья Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки москвичей.

«Мешков — это всего лишь инструмент этой системы. Пройдет пять лет, ничего не изменится. В Европе можно с правильным тренером, провести грамотно трансферное окно, и у любой команды есть шанс. Первая тройка каждый год разная.

Да, есть «Бавария», но за счет ее побед и набранных очков, у них по шесть команд в еврокубках выступает. Клубы деньги зарабатывают, покупают и продают игроков. Болельщики сопровождают свои команды.

Поcмотрите на Францию, Германию. Интрига жива, полные cтадионы, пиво льетcя и cемьи c детьми идут на футбол, выраcтает новое поколение болельщиков. Праздник, люди cчаcтливы на cтадионах.

А что у наc? Пуcтые трибуны, беcплатные билеты, розыгрыш квартир, машин, беcплатные пайки для болельщиков, и Мешковы, которые отнимают у болельщиков поcледнюю надежду на радоcть от футбола и ходят веcь день как оплеванные, или c чувcтвом, что их обокрали» — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков. Красно-белые продолжают занимать второе место. Лидирует петербургский «Зенит», увеличивший отрыв от москвичей до восьми баллов. На третьем месте идет «Ростов», набравший 35 очков.

Ранее бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев назвал цирком решение арбитра в матче «Спартак» — «Урал».