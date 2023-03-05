Бывший футболист «Спартака» Мостовой назвал команду, которая создает интригу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу петербургского «Зенита» над «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 4 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Интригу создает «Зенит». Он ее до этого большого перерыва создал — поражением «Ахмату». Сейчас «Зенит» ее выравнивает. «Спартак» оступился, «Зенит» выиграл — отрыв опять. Математически никто же не будет кричать, что они сегодня уже чемпионы. Надо ждать, много матчей впереди еще», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Дубль в составе сине-бело-голубых оформил Малком, недавно получивший гражданство России, но пока сохраняющий статус легионера. Еще один гол в ворота нижегородцев отправил Александр Ерохин.

Эта победа стала для подопечных Сергея Семака 14-й в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» укрепил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. На счету петербургской команды 45 очков. Она на восемь баллов опережает ближайшего преследователя — московский «Спартак» (37).

Ранее Малком назвал варианты того, как его можно называть после получения гражданства Российской Федерации.