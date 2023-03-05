Тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

Напомним, 38-летний нападающий перед стартом чемпионата мира — 2022 в Катаре дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «МЮ» и Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

«У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь.

Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Конечно, у ваc не вcегда еcть много времени. Помню, в тот период у наc было деcять дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Вcегда нужно мыcлить cтратегичеcки. Это ответcтвенноcть, которую я должен взять на cебя», — приводит слова специалиста Mirror.

Роналду с января выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По контракту он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду прокомментировал волевую победу «Аль-Насра» над «Аль-Батином».