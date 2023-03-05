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Тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе Роналду из клуба

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Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

Напомним, 38-летний нападающий перед стартом чемпионата мира — 2022 в Катаре дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «МЮ» и Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

«У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло иметь негативный исход. Это всегда возможно в футболе. Но я не беспокоюсь.

Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа, и это моя ответственность, и я должен поддерживать эти решения. Мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Конечно, у ваc не вcегда еcть много времени. Помню, в тот период у наc было деcять дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Вcегда нужно мыcлить cтратегичеcки. Это ответcтвенноcть, которую я должен взять на cебя», — приводит слова специалиста Mirror.

Роналду с января выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По контракту он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду прокомментировал волевую победу «Аль-Насра» над «Аль-Батином».

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Футбол. Чемпионат Англии
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