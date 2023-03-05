Тренер «Ростова» Карпин описал поражение своей команды от «Локо» крылатой футбольной фразой

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал домашнее поражение своей команды от московского «Локомотива» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась гостевой победой «железнодорожников» со счетом 3:1. Форвард Артем Дзюба оформил хет-трик. Единственный гол у донского клуба на счету Николая Комличенко.

«Да, можно сказать, что этом матч нереализованных возможностей для «Ростова». В ключевые моменты перед голами «Локомотива» у нас были моменты. Все говорят, как и есть: не забиваешь ты — забивают тебе.

Защитники «Ростова» недоработали в матче? 100%. Если первые минут 20–25 были окей, то после 25‑й минуты не знаю, что произошло. Все, что должны были делать и делали, перестали почему‑то выполнять», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — по-прежнему третий (35).

Ранее Дзюба с иронией ответил на вопрос о желании забить «Ростову» Карпина.