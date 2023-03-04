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Чесноков назвал причину уверенной победы Медведева над Рублевым в финале турнира в Дубае

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Amr Alfiky/Reuters

Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением о причинах легкой победы Даниила Медведева над Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае (ОАЭ).

«Матч сложился так, потому что Медведев показывает сейчас фантастический, нереальный теннис. Я не ожидал, что встреча закончится так быстро, хотя и предполагал, что она продлится два сета. По ходу матча у Андрея не было ни одного шанса переломить ход игры», — передает слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Поединок завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее экс-первая ракетка мира Даниил Медведев признался, что позволяет себе вещи, не совсем характерные для профессиональных спортсменов.

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