Переводчик ФК «Локомотив» Сасиев скончался на 48-м году жизни

Переводчик московского «Локомотива» Мурат Сасиев ушел из жизни на 48-м году после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт клуба.

«Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь, в любой трудной ситуации», — говорится в сообщении «Локомотива».

Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов рассказал, что команда узнала о смерти Сасиева после завершения матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве». Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов в послематчевом интервью в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» 4 марта одержал выездную победу над «Ростовом» со счетом 3:1. Хет-трик в составе красно-зеленых оформил нападающий Артем Дзюба. Эти голы стали для него первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон футболист начал в турецком клубе «Адана Демирспор», но впоследствии расторг контракт и вернулся на родину.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис выразил мнение, что чемпион Российской премьер-лиги может быть выявлен в очном матче между «Спартаком» и «Зенитом», а также высказался о положении «Локомотива», который рискует вылететь из РПЛ.