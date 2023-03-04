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«Малкин, Малкиев, Малковой»: Малком сказал, как его называть после получения гражданства РФ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник петербургского «Зенита» Малком сообщил варианты того, как его можно называть после получения гражданства Российской Федерации.

«Теперь я русский бразилец. Очень доволен. Как меня теперь называть? Малкин, Малкиев, Малковой. Спасибо!» — передает слова Малкома Sport24.

Малком и его одноклубник Клаудиньо 24 февраля получили паспорта России. Малком живет в России с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021 года. Оба они являются чемпионами Олимпийских игр в Токио в составе сборной Бразилии.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 18 встречах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать пять результативных передач. Клаудиньо в этом сезоне РПЛ забил три мяча и сделал четыре ассиста в 14 матчах.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» не будет подавать жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Футбол. Чемпионат России
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