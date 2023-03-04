Медведев победил Рублева в финале в Дубае и выиграл третий турнир подряд

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над своим соотечественником Андреем Рублевым в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), прошедшего в Дубае (ОАЭ).

Седьмая ракетка мира выиграл решающий матч со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Медведев исполнил девять подач навылет, одну двойную ошибку, а также реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Рублев, который занимает шестое место в рейтинге АТР, совершил три эйса, одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За победу Медведев получит $533 990 в качестве призовых, а Рублев за выход в финал — $287 320.

Медведев выиграл третий турнир АТР подряд, одержав 14 побед кряду. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) он стал победителем турниров Роттердаме (Нидерланды) и Дохе (Катар). В полуфинале в Дубае он нанес поражение первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии.

Ранее финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о словах украинского теннисиста Олега Приходько. Тот заявил, что не стал «слепо соблюдать политику партии» по отношению к россиянам. Украинец выступает в паре с россиянином Яном Бондаревским.