«Зенит» разгромил «Пари НН» в своем первом матче после зимнего перерыва

Петербургский «Зенит» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая 4 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Дубль в составе сине-бело-голубых оформил Малком, недавно получивший гражданство России, но пока сохраняющий статус легионера. Он отличился на 12-й и 48-й минутах встречи. Еще один гол в ворота нижегородцев отправил Александр Ерохин (на 82-й минуте).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эта победа стала для подопечных Сергея Семака 14-й в нынешнем сезоне РПЛ. «Зенит» укрепил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. На счету петербургской команды 45 очков. Она на восемь очков опережает ближайшего преследователя — московский «Спартак» (37). Третьим идет «Ростов», который свой матч 18-го тура — против «Локомотива» — также проведет 4 марта. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

В 19-м туре «Зенит» 12 марта сыграет дома с подмосковными «Химками». «Пари Нижний Новгород» в этот же день встретится на выезде с «Ростовом».

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