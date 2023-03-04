Шахматистка из Белоруссии сменит гражданство ради выступления за сборную России

Белорусская шахматистка Ольга Баделько пополнит состав сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Баделько перешла из белорусской федерации в российскую осенью 2021 года. В данный момент 20-летняя спортсменка оформляет гражданство РФ, что позволит ей выступать за национальную команду.

«Я буду очень рада выcтупать за cборную Роccии, это одна из cильнейших команд мира, в которую очень непроcто попаcть», — поделилаcь Баделько.

Девушка также отметила, что произошедший ранее переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию должен принести новые турниры, том числе командные.

Баделько — международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019). Она также является многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы до 16 лет, победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды «Южный Урал».

Ранее сообщалось, что российская шахматистка, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское.