Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шахматистка из Белоруссии сменит гражданство ради выступления за сборную России

Белорусская шахматистка Баделько сменит гражданство ради выступления за сборную России

close
100%
Леннарт Отес/ФИДЕ

Белорусская шахматистка Ольга Баделько пополнит состав сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Баделько перешла из белорусской федерации в российскую осенью 2021 года. В данный момент 20-летняя спортсменка оформляет гражданство РФ, что позволит ей выступать за национальную команду.

«Я буду очень рада выcтупать за cборную Роccии, это одна из cильнейших команд мира, в которую очень непроcто попаcть», — поделилаcь Баделько.

Девушка также отметила, что произошедший ранее переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию должен принести новые турниры, том числе командные.

Баделько — международный мастер (2019), женский гроссмейстер (2019). Она также является многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы до 16 лет, победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России по рапиду и блицу в составе команды «Южный Урал».

Ранее сообщалось, что российская шахматистка, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сменила спортивное гражданство на швейцарское.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть