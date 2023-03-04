Форвард «Спартака» иронично ответил на вопрос о судействе в матче с «Уралом»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своем незасчитанном голе в ворота екатеринбургского «Урала» (2:2) в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, прошедший 4 марта в Москве, завершился со счетом 2:2. В концовке встречи главный судья Виталий Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота екатеринбуржцев, остановив игру раньше завершения атаки красно-белых.

«Поздравляю всех болельщиков красно-белых с победой. Счет 3:2, и я считаю, что забил красивый гол. Считаю ли я, что его незаслуженно отменили? Я еще раз скажу, что поздравляю всех болельщиков, и считаю, что забил красивый гол.

Что сказал судья в том моменте с голом? Он свистнул до удара. Я принял на грудь, замах уже по мячу, в это время прозвучали три коротких свистка, и я забиваю. После игры спросил его о том, что произошло. Он сказал, что фола не было, но он свистнул. Вопросов нет.

Он не извинялся. Просто я у него спросил и ушел сразу после ответа», — приводит слова футболиста Sport24.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков, сократив отставание от петербургского «Зенита», который свой матч 18-го тура против «Пари Нижний Новгород» проведет 4 марта. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что арбитру Виталию Мешкову не грозит отстранение за возможные ошибки, допущенные в матче между «Спартаком» и «Уралом».