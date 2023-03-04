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Ученица Тутберидзе Петросян захватила лидерство в финале Гран-при после короткой программы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян вышла в лидеры финала Гран-при России в женском одиночном катании по итогам короткой программы.

15-летняя фигуристка показала лучший результат из 12 участниц соревнований, проходящих в Санкт-Петербурге, набрав 85,62 балла. Для Петросян это максимальные баллы, которые она получала от судей в нынешнем сезоне. Она исполнила тройной аксель, а также тройной лутц и тройной флип в каскаде с тройным тулупом.

Второе место занимает Елизавета Туктамышева (81,90), а третье — Камила Валиева (78,97), упавшая с тройного акселя.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Российские фигуристы не имеют права выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с весны 2022 года. Таким образом, представители России не выступили на чемпионате мира — 2022 в Монпелье, турнирах международного Гран-при и чемпионате Европы — 2023.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров ITF Алексей Селиваненко заявил, что не имеет смысла выбирать фаворита до начала финального матча между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

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