Бывший арбитр ФИФА Федотов заявил, что судья украл у «Спартака» гол в матче с «Уралом»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Федотов раскритиковал судейство Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

Игра, прошедшая 4 марта в Москве, завершилась со счетом 2:2. В концовке встречи Мешков отменил гол Александра Соболева в пустые ворота «Урала» из-за фола на голкипере екатеринбуржцев, однако игрок красно-белых не был участником нарушения.

«Мешков был перекрыт всеми, кем только можно, не видел борьбы игрока «Спартака» и вратаря «Урала», но все равно свистнул фол. По сути, судья украл гол. Нарушения со стороны игрока хозяев не было, вратарь врезался в своего же футболиста.

Мешков свистнул раньше положенного. И так он сделал дважды за матч! По сути, украл у команды два гола. Свистеть до взятия ворот — уже тенденция, очень плохая тенденция. И этот человек еще молодых судей учит!» — передает слова Федотова «Чемпионат.com».

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков, сократив отставание от «Зенита», который свой матч 18-го тура против «Пари Нижний Новгород» проведет 4 марта. «Урал» остается на десятой строчке.

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