Пивоварова: Медведев и Джокович в отличной форме, здорово, что Даниил его переборол

Известная российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе Даниила Медведева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае. Она порадовалась успеху соотечественника, подчеркнув, что оба соперника были в отличной форме.

«Медведев сейчас хорошо играет, набрал форму, выиграл два турнира и отлично себя чувствует на корте. У Джоковича была серия из 20 побед, у Медведева — из 13. Встретились два теннисиста, которые были в отличной форме, и здорово, что Медведеву удалось его перебороть. Несмотря на то, что Даниил по результатам может считаться фаворитом финала, Рублев последние две встречи выиграл, и ему нужно подтверждать прошлогоднюю победу, завоеванный титул на этом турнире. Так что накал страстей будет максимальный», — сказала Пивоварова «Газете.Ru».

Медведев обыграл Джоковича в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. В финале он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым, который, в свою очередь, выбил из борьбы немца Александра Зверева, победив 6:3, 7:6 (11:9).

Ранее Пивоварова заявила, что Рублеву было непросто играть против своего друга Зверева.