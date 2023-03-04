Слуцкий назвал Кокорина положительным героем романа

Бывший тренер сборной России, ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале TENNISI высказался об образе нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который сложился в обществе.

«Он очень много занимается благотворительностью, очень, хотя это не афишировал. Он очень безотказный парень, очень добрый.

Его особо нечего хейтить. Он не реализовал свой талант, но он сам от этого страдает в какой-то степени, если страдает. Все равно Кокорин – большущий игрок, его есть за что уважать. Все тренеры в него влюблялись и просто были очарованы его талантом.

По мне он – положительный герой романа», — сказал Слуцкий.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 20 матчах во всех турнирах и забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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