Бородавко заявил, что слова норвежских лыжников проходят жесткую цензуру

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поддержал предложение Юлии Ступак. Та предложила собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян на международные турниры. Также она отметила, что такой вариант все-таки маловероятен.

«Они ведут по отношению к нам очень агрессивную политику. Мне больше понравилось предложение Юли Ступак — встретиться и обсудить ситуацию с их спортсменами. Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура. На больших соревнованиях, чемпионате мира, Олимпийских играх у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью», — передает слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венгю.

Ранее Вероника Степанова заявила об отсутствии конкуренции на международных стартах без россиян.