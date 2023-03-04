Президента США Байдена попросили вмешаться в дело об отказе Джоковичу в визе

Сенаторы от Флориды обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой одобрить разрешение на въезд сербской звезды тенниса Новака Джоковича. Об этом сообщает Forbes.

«Джо Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах», — сказал один из сенаторов.

Джокович в марте не сможет въехать в США. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ.

Напомним, что у Джоковича ранее возникали проблемы с участием в Australian Open. Серб пропустил прошлый розыгрыш турнира в 2022 году. При въезде в Австралию серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Джокович был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

В 2023 году он был допущен и стал победителем Australian Open, в финале переиграв Стефаноса Циципаса в финале со счетом 6:3, 7:6, 7:6 и в десятый раз в своей карьере стал чемпионом турнира.

Вчера Джокович в полуфинале турнира в Дубае уступил Даниилу Медведеву.

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