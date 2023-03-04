Президент Польши заявил, что российские спортсмены не должны требовать участия в турнирах

Президент Польши Анджей Дуда высказался о российских спортсменах и заявил, что они не должны требовать участия в международных спортивных турнирах.

«Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Не их, но они российские спортсмены и, к моему сожалению, из-за этого они тоже несут определенную ответственность за свою страну, за свое знамя, флаг и гимн.

Сегодня Россия – бремя для них, и они должны мужественно нести это бремя, не требуя участия в международных спортивных мероприятиях», — передает слова Дуды Sportowefakty.

Напомним, что 25 января Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Сообщалось, что 10 февраля группа из 35 стран, включая США, Германию и Австралию, на онлайн-конференции договорились потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года. Также западные страны потребовали разъяснений с целью определения статуса, нейтрального для россиян.

Ранее в Федерации спортивной гимнастики рассказали, что не рассматривают переход в Азиатскую конфедерацию.