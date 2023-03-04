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Украинский теннисист раскритиковал федерацию за осуждение российских спортсменов

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Global Look Press

Украинский теннисист Олег Приходько, выступающий в паре с россиянином Яном Бондаревским, рассказал, почему не отказался от выступлений с российским спортсменом несмотря на рекомендации организации.

«К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами.
Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт», — передает слова Приходько «Большой теннис Украины».

Напомним, что российские теннисисты пропустили Уимблдон в прошлом году. Организаторы турнира отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лучшим из россиян является Андрей Рублев (шестое место), у женщин — Дарья Касаткина, она восьмая.

Ранее Шамиль Тарпищев рассказал, почему иностранные теннисисты встали на сторону россиян перед Уимблдоном.

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