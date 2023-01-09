Боец Штырков объяснил решение Хабиба покинуть индустрию ММА

Российский боец ММА Иван Штырков поделился мнением о том, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял решение покинуть индустрию смешанных единоборств. Его слова передает Metaratings.ru.

«Я могу понять Хабиба, который отдал огромную часть жизни спорту. Хочется спокойно жить с семьей с обычным распорядком дня: завтрак, обед, ужин, кино, театр и игры с детьми. Все что угодно. Он достоин этого», – сказал Штырков.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев заявил, что Хабиб мог уйти из ММА из-за проблем со здоровьем.