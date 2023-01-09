Тренер Непомнящий заявил об окончании чемпионской гонки в РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ни одна команда Российской премьер-лиги (РПЛ) не сможет догнать «Зенит» в нынешнем сезоне. Его слова передает «РБ Спорт».

«В этом сезоне чемпионская гонка в РПЛ закончена — у «Зенита» нет равных конкурентов. У петербуржцев отсутствуют проблемы с комплектованием состава, у них очень длинная скамейка. Все остальные команды РПЛ сильно уступают им в этом компоненте», — сказал Непомнящий.

После первой части сезона Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 42 очка, потерпев в 17 матчах лишь одно поражение.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин сообщил, что клуб с берегов Невы заинтересован в подписании вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.