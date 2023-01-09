Комментатор Орлов объяснил, почему российские игроки не выходят на европейский уровень

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, почему игроки из Российской премьер-лиги (РПЛ) не востребованы в европейских чемпионатах. Его слова передает Sport24.

«На ЧМ-2022 увидели, как прессингуют лучшие сборные. Один тренер сказал, что мы не были бы проходной командой. Вы выдаете желаемое за действительное. Посмотрите на скорость игры остальных сборных. Могут ли наши футболисты так играть? Пока наши игроки не будут востребованы в Европе, будет трудно выйти на уровень европейского футбола», — сказал Орлов.

Сейчас в топовых европейских чемпионатах выступает не так много российских игроков. Полузащитник Александр Головин выступает за «Монако», хавбек Алексей Миранчук защищает цвета «Торино» (находится в аренде из «Аталанты»), голкипер Андрей Лунев играет за немецкий «Байер».

Ранее Геннадий Орлов поделился мыслями о нидерландском полузащитнике московского «Спартака» Квинси Промесе.