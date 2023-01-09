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Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину, Бекстрему и Уилсону

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Reuters

В эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Матч проходит на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Завершился второй период. «Кэпиталз» впереди со счетом 1:0. Шайбу забросил защитник Эрик Густафссон. Ему ассистировали Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй.

Перед началом игры болельщики на арене «Вашингтона» устроили овации Александру Овечкину, Никласу Бекстрему и Тому Уилсону, которые начали матч в стартовой тройке нападения. Отметим, что Бекстрем и Уилсон после травм проводят первую встречу в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» в случае победы поднимется на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 52 очка. «Коламбус» находится на последнем месте в той же конференции, имея в активе 26 баллов.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на чистое первое место по проведенным матчам в НХЛ среди российских игроков, обогнав по этому показателю Алексея Ковалева.

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Хоккей. НХЛ
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