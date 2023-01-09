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Хави заявил, что после победы над «Атлетико» «Барселона» претендует на чемпионство

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Albert Gea/Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (1:0). Его слова передает AS

«Первые полчаса меня убедили, что у нас все под контролем. Мы взяли три золотых очка. Нас давили, но мы умели страдать и сыграли на ноль. Думаю, это не просто три очка, потому что они придадут боевой дух и огромную уверенность. Мы страдали, но мы были командой и семьей. Теперь мы стали претендентами на победу в Ла Лиге», — сказал Хави.

На 22-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле.

Таким образом, «Барселона» закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 очко. У «Реала», который располагается на второй строчке, 38 баллов. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад», которому удалось заработать 32 очка. «Атлетико» с 27 очками занимает пятую позицию.

В следующем матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Хетафе». Встреча пройдет 21 января. «Атлетико» 15 января проведет встречу с «Альмерией».

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе легенды клуба Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

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Футбол. Чемпионат Испании
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