Боец Бикрев заявил, что Хабиб мог уйти из ММА из-за проблем со здоровьем

Чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал информацию о том, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств. Его слова передает Sport24.

«Думаю, он больше будет как болельщик. Превзойти его достижения сможет Махачев — сильный парень. Возможно, у Хабиба проблемы со здоровьем. Не очень хорошо выглядит последнее время, поправился», — сказал Бикрев.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний поединок он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца — Абдулманапа Нурмагомедова, который также был тренером бойца. Он скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.

Ранее Шамиль Завуров, президент Eagle FC и троюродный брат Хабиба Нурмагомедова, объяснил слова экс-чемпиона UFC.