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В «Зените» сообщили о заинтересованности во вратаре «Краснодара» Сафонове

Аршавин заявил, что «Зенит» может подписать вратаря «Краснодара» Сафонова

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РИА Новости

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ» сообщил, что клуб с берегов Невы заинтересован в подписании вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Если говорить о российских голкиперах, «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные — нет. За 10 млн евро надо брать, даже не думая», — сказал Аршавин.

В текущем сезоне 23-летний Сафонов сыграл за «Краснодар» 17 игр, при этом пропустил 29 мячей. Он является воспитанником «Краснодара». За основную команду Сафонов дебютировал в сезоне-2017/2018. Тогда он провел один матч и пропустил один гол. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова оценивается в €15 млн.

В октябре прошлого года Аршавин назвал Сафонова лучшим вратарем России.

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Футбол. Чемпионат России
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