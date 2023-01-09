Мбаппе обвинил главу Федерации футбола Франции в неуважении к Зидану

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в Twitter прокомментировал заявление главы Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре в адрес французского специалиста Зинедина Зидана.

Ранее Ле Гре заявил, что не ответил бы на звонок от Зидана.

«Зидан — это Франция, мы не относимся к легенде так неуважительно...» — написал Мбаппе.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.