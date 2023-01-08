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В команде Бивола рассказали, с кем россиянин проведет следующий бой

В команде Бивола рассказали что россиянин проведет следующий бой против Смита или Буатси

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Мир бокса

В команде российского боксера Дмитрия Бивола рассказали, с кем спортсмен проведет следующий поединок, передает ТАСС.

«Выбор стоит между Каллумом Смитом и Джошуа Буатси. Этот бой должен пройти в мае. Это будет обязательная защита», — сказали в команде спортсмена.

В нынешнем году Бивол дважды успешно защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), поочередно победив Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Бой против Рамиреса состоялся 6 ноября, продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.

Ранее сообщалось о том, что российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет следующий поединок в апреле. Об этом сообщил тренер спортсмена Геннадий Машьянов.

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Летние виды спорта
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