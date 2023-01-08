Экс-форвард сборной России Кержаков выступил против перехода РФС в Азию

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков выступил против перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), передает «Российская газета».

Вопрос должен быть решен весной 2023 года.

«Я на эти решения никак не влияю. Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю.

Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», — заявил Кержаков.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ожидалось, что 30 декабря РФС примет решение относительно перехода в Азиатскую конфедерацию, однако в итоге исполком организации объявил о создании рабочей группы, которая проанализирует ситуацию и даст рекомендации о целесообразности ухода из УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий «Химок» Александр Долгов поделился мыслями о возможном уходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК)