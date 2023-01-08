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Канчельскис заявил, что Семак мог бы возглавить «Манчестер Юнайтед»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис заявил, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить английский «Манчестер Юнайтед», передает «РБ Спорт».

«Я бы хотел на него посмотреть там, буду рад! Это будет великолепно, там футбол в стране номер один. В Англии он нашел бы общий язык со всеми», — сказал Канчельскис.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь «Зенита», московский «Спартак», отстает на шесть баллов.

Вторая часть сезона для петербургского клуба стартует домашней встречей с клубом «Пари Нижний Новгород». Матч состоится 4 марта. Начало в 19.00 по московскому времени.

Ранее бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что защитник «Коринтианса» Роберт Ренан подписал контракт с петербургским «Зенитом».

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Футбол. Чемпионат России
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