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Комментатор Орлов назвал слабое место хавбека «Спартака» Промеса

Комментатор Орлов заявил, что Промес выпадает из игры при высоком темпе

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РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о нидерландском полузащитнике московского «Спартака» Квинси Промесе, передает Sport24.

«Промес — хороший игрок, повторюсь, но когда начинается высокий темп, он выпадает из игры. В этот подготовительный период, ему надо заставить себя много тренироваться, для того, чтобы быть физически хорошо подготовленным. А так, он все умеет делать. Но главное — физическая готовность», — заявил Орлов.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне 2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с Владимиром Сычевым.

«Спартак» после 17 туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые имеют в активе 36 очков и на шесть баллов уступают лидирующему петербургскому «Зениту».

Ранее сообщалось, что Орлов сравнил бразильского атакующего хавбека петербургского «Зенита» Малкома и нидерландского форварда московского «Спартака» Квинси Промеса.

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Футбол. Чемпионат России
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