Экс-тренер «Зенита» Петржела назвал оптимальный вариант для продолжения карьеры Дзюбы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился размышлениями о будущем российского нападающего Артема Дзюбы, который с 3 ноября 2022 года находится в статусе свободного агента, передает «Спорт-Экспресс».

«Для «Зенита» явно было лучше, что он ушел в турецкий клуб, а не остался. Думаю, что для него оптимальным вариантом, своего рода победой будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ», — заявил специалист.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным. 3 января появилась информация, что «Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим. Предложение «Сивасспора» рассчитано на 1,5 года. Команда идет на 17-м месте. На данный момент Дзюба не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе. Однако позднее в клубе опровергли информацию о переговорах.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто является самым популярным футболистом России.