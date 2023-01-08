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Экс-наставник «Спартака» Каррера назвал самого популярного футболиста России

Экс-наставник «Спартака» Каррера считает Дзюбу самым популярным футболистом России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, кто является самым популярным футболистом России, передает «РБ Спорт».

«Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный футболист России. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок. Герой домашнего чемпионата мира», — сказал Каррера.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным.

Ранее главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
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