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Наставник «Манчестер Сити» Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

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Carl Recine/Reuters

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии, передает The Mirror.

Отмечается, что Федерация футбола Бразилии сделала запрос брату и агенту специалиста Пере Гвардиоле. Тренер заявил, что не заинтересован в предложении, отметив, что хочет продолжить работу в английской команде.

Сборная Бразилии покинула чемпионат мира — 2022 после неудачи в игре с Хорватией, основное время которой завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались подопечные Златко Далича, которые по итогам турнира стали бронзовыми призерами. Победителями турнира стали аргентинцы, которые в серии пенальти обыграли национальную команду Франции.

Ранее бывший нападающий миланского «Интера» и мадридского «Реала» Роналдо высказался о выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года.

По его словам, несмотря на ранний вылет оценить игру бразильской команды можно с положительной стороны.

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