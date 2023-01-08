Защитник «Барыса» Грант установил уникальный рекорд КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Барысом» был установлен уникальный рекорд турнира. Игрок казахстанской команды Алекс Грант стал первым защитником в истории КХЛ, оформившим натуральный покер.

«Адмирал» на своем льду потерпел поражение со счетом 1:5, открыв при этом счет. На шестой минуте отличился Валерий Орехов, но затем, с 15-й по 39-у минуты Грант поразил ворота дальневосточной команды четыре раза кряду. Точку в матче поставил Егор Петухов, установивший окончательный счет в начале третьего периода.

Помимо рекорда для защитников, Грант стал всего третьим игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить покер за первые два периода. Ранее такое достижение покорялось Максиму Якуцене и Найджелу Доусу. Кроме того, канадец стал вторым защитником «Барыса», которому удалось забросить за матч не менее трех шайб. Первым в октябре 2008 года стал Кевин Даллман, трижды за игру поразивший ворота ЦСКА. Наконец, Грант оказался всего вторым автором покера в истории «Барыса», а первым был тот же Доус, в феврале 2013 года огорчивший «Трактор».

Ранее сообщалось, что российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко оформил первый хет-трик в карьере.