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Блогер Тарасов: Хабиб не может полностью уйти из ММА

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Боец поп-ММА, блогер Артем Тарасов прокомментировал информацию об уходе экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств. По мнению Тарасова, полный уход Хабиба невозможен, однако он может позволить себе переключиться на другую деятельность.

«Для этого спорта в России он сделал очень многое, его уход не означает ничего плохого. Напротив, это доказывает, что любой спортсмен, достигший больших результатов, может делать все, что хочет — он может быть и политиком, и кем угодно. Хабиб посвятил ММА всю жизнь, а сейчас может позволить себе заниматься тем, чем хочет.

Мне кажется, в СМИ слишком серьезно восприняли эту информацию. Нет, Хабиб не может полностью уйти из ММА, он — наследие ММА на сегодня. Федор Емельяненко в свое время тоже пытался уйти, но у него, естественно, не получилось, и он до сих пор в этом», — сказал Тарасов «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов подтвердил решение уйти из ММА.

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