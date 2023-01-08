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Форвард «Коламбуса» Марченко оформил первый хет-трик в карьере

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SA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в матче против «Каролины Харрикейнз» оформил первый хет-трик в карьере.

Две шайбы Марченко забросил во втором периоде. Еще один раз он отличился в третьей двадцатиминутке.

«Коламбус» победил со счетом 4:3 (ОТ). «Коламбус» располагается на последнем месте в Восточной Конференции. «Каролина» занимает вторую строчку.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Вашингтоном». Игра начнется 9 января в 1:00 по московскому времени. «Каролина» сыграет против «Нью-Джерси Дэвилз».

Ранее канадский хоккеист подмосковного «Витязя» Скотт Уилсон поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять. Поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ», — сказал Уилсон.

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Хоккей. НХЛ
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