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Порье о бое с Махачевым: я хочу проверить на нем свои руки

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Reuters

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье поделился мнением о возможном бое против россиянина Ислама Махачева, передает BroBible.

«Нет, я не хотел бы проверять его навыки джиу-джитсу. Я хотел бы проверить свои руки на нем. Но посмотрим, что получится, чувак», — сказал Порье.

22 октября Махачев встречался с Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием. Эта победа стала для него 11-й подряд в рамках турниров UFC.

Махачев провел в профессиональной карьере 24 поединка. Свое единственное поражение он потерпел от бразильца Адриану Мартинса на турнире UFC 192. Мартинс отправил соперника в нокаут в конце второй минуты поединка.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях разместил новый пост.

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