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Бензема сравнялся с легендой «Реала» по голам в чемпионате Испании

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Reuters

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема повторил достижение легендарного игрока «Королевского клуба» Альфредо Ди Стефано. Француз сравнялся со знаменитым футболистом по голам в чемпионате Испании.

В матче 16-го тура Примеры «Реал» потерпел на выезде поражение от «Вильярреала» со счетом 1:2. Бензема стал автором единственного мяча своей команды, реализовав пенальти на 60-й минуте. Таким образом, Бензема забил 227-й мяч в испанском первенстве — такой же показатель был и у Ди Стефано.

На один гол больше в Ла Лиге забил еще один легендарный представитель «Реала» в 90-х на рубеже веков — Рауль. Рекордсменом же по голам в Примере является бывший нападающий «Барселоны», чемпион мира — 2022 Лионель Месси. Шестикратный обладатель «Золотого мяча», в настоящее время выступающий за французский «ПСЖ», за карьеру в Испании забил 472 мяча в чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Реал» потерпел второе поражение в последних четырех матчах.

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Футбол. Чемпионат Испании
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