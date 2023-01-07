Легенда бокса Майк Тайсон: Усик победит всех

Легенда мирового бокса Майк Тайсон заявил, что украинец Александр Усик может победить всех своих соперников, передает Boxing Social.

«Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, при этом неуклюжий на ринге. Я думаю, Александр — большой соперник для любого боксера», — сказал Тайсон.

13 декабря Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила соперника Усику в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Украинец сразится за чемпионский пояс с британцем Даниэлем Дюбуа, сообщает пресс-служба WBA. Пока неизвестно, когда и где состоится этот бой.

Ранее британский боксер Тайсон Фьюри поделился мнением о возможном поединке против украинца Александра Усика.

Фьюри и Усик неоднократно высказывались о желании провести поединок друг с другом, однако на данный момент нет никакой официальной информации по поводу этого события. После боя с Чисорой Фьюри бросил вызов Усику, который был на поединке.