Экс-игрок сборной России Канчельскис о VAR: судьи стали судить хуже

Экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о системе видеоповторов VAR, передает «Чемпионат.com».

«Не знаю, кто вообще придумал VAR — это безобразие. Судьи стали судить хуже», — сказал Канчельскис.

Лидером чемпионата является петербургский «Зенит», набравший 42 балла. Второе место занимает московский «Спартак», набрав 36 очков, на третьей строчке располагается «Ростов» (35). Сейчас в РПЛ продолжается зимняя пауза, которая продлится до начала марта. В первом мартовском туре «Зенит» сыграет с «Пари НН», а «Спартак» встретится с «Уралом».

Ранее Чешский главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал политическую ситуацию в России и на Украине, отметив, что спорт должен оставаться вне политики.