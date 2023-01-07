Главный тренер «Спартака» Абаскаль не уйдет из клуба зимой

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не покинет московскую команду этой зимой, передает «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в Telegram-канале «Арена Незыгарь» появилась информация, что специалист имеет предложение из Испании.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что контракт тренера защищен со стороны «Спартака.

33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак» в преддверии сезона-2022/23 после ухода с поста главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают в турнирной таблице второе место. На счету команды Абаскаля 36 очков, 11 побед, три ничьих и три поражения.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, который является болельщиком московского «Спартака», назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля шабашником.