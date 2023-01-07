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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Тен Хаг раскритиковал трансферы клуба

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Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о трансферах английского клуба за последние несколько лет.

«В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество футболистов ненадлежащего качества. Большинство купленных игроков были среднего уровня.

Для «МЮ» недостаточно быть средним футболистом. Носить футболку клуба очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением», — приводит слова тренера журналист Алекс Тюрк в социальных сетях.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года. После 17 туров манкунианцы набрали 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что окружение португальского нападающего Криштиану Роналду было против того, чтобы футболист покидал «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, агент игрока Жорже Мендеш советовал Роналду остаться в клубе и принять свою роль при Эрике тен Хаге. Рикарду Регуфе, личный менеджер и друг Роналду, также выступал за то, чтобы игрок оставался в Англии.

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Футбол. Чемпионат Англии
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