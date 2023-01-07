Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Аделаиде (ATP-250).

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финале Новак Джокович сыграет с представителем США Себастьяном Кордой, который прошел в главный матч турнира на отказе японца Йосихито Нисиоки.

Всего между собой Медведев и Джокович играли 13 раз. Общий счет стал 9:4 в пользу серба. Последний их поединок состоялся несколько недель назад на Итоговом турнире. Тогда также сильнее оказался Джокович 6:3, 6:7, 7:6.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о ситуации с чешской экс-теннисисткой Мартиной Навратиловой, у которой был диагностирован рак горла и груди.

В начале ноября 66-летняя Навратилова обнаружила у себя увеличенный лимфатический узел на шее. Во время обследования в ее груди было также обнаружено подозрительное образование.

Навратилова 13 лет назад проходила лечение в связи с раком груди и смогла выздороветь благодаря лучевой терапии.